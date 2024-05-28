Хищники и жертвы

М

ММ

Посылать надо так, чтоб посланный осознал, куда именно он попал, лишь после окончания счастья от разговора с Вами! Их надо не посылать, с ними надо развлекаться. Тогда они перестают звонить. А посылать на 3 буквы, значит портить свои нервы и свою карму. Они на это рассчитывают и поймают Вас на очередном звонке!