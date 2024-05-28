Текст большой,но прочтения стоит! Недавно довелось прикоснуться к телефонным мошенничествам ближе, чем того бы хотелось*.
Хищники и жертвы
Комментарии
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ВБ
Влад Бонд
Раз сто уже посылал на хуй! Но звонить не перестают.
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3 час.
ВО
Виктор Окунев
У меня такой же принцип.
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2 час.
М
ММ
Посылать надо так, чтоб посланный осознал, куда именно он попал, лишь после окончания счастья от разговора с Вами! Их надо не посылать, с ними надо развлекаться. Тогда они перестают звонить. А посылать на 3 буквы, значит портить свои нервы и свою карму. Они на это рассчитывают и поймают Вас на очередном звонке!
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1 час.
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