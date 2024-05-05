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Пастрняк – 5-й игрок в истории «Бостона» с голом в овертайме 7-го матча серии плей-офф

Пастрняк – 5-й игрок в истории «Бостона» с голом в овертайме 7-го матча серии плей-офф

Чешский форвард принес «Брюинс» победу в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (4-3, 2:1 ОТ в седьмой игре).

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