У золовки ребенок от донорской яйцеклетки, но свекровь все равно считает, что настоящие внуки – только от дочери— Со свекровью у нас сложились довольно прохладные отношения, – рассказывает тридцатипятилетняя Маргарита.
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