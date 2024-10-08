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Отзыв посла в США – начало российского дипломатического контрнаступления

Отзыв посла в США – начало российского дипломатического контрнаступления

Теперь уже бывший посол России в США Анатолий Антонов, семь лет возглавлявший один из главных участков дипломатической работы - в Вашингтоне, в качестве еще и представителя нашей страны при ОАГ – Организации американских государств – отбыл в Москву.

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