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Венесуэльский прыгун в воду хочет остаться в Казани после успеха на Играх БРИКС

Венесуэльский прыгун в воду хочет остаться в Казани после успеха на Играх БРИКС

Хесус Гонсалес, представляющий Венесуэлу в прыжках в воду, признался, что хочет остаться в Казани после окончания Игр БРИКС.

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