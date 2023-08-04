"Кто снова взял Измаил? "Зерновой коридор?" -Нет. Он не взял. Там же "герани" цветут и пахнут!

Ты взял Измаил .Федя? - Нет, я такую штуку вообще не брал у шведского посла! День десантника мог быть отмечен тем, что иностранные корабли успешно "профильтровались" через закрытый вроде бы "зерновой коридор", после отмены всех гарантий безопасности по зерновой сделке на Черном море.