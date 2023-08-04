Медвежий угол

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"Кто снова взял Измаил? "Зерновой коридор?" -Нет. Он не взял. Там же "герани" цветут и пахнут!

"Кто снова взял Измаил? "Зерновой коридор?" -Нет. Он не взял. Там же "герани" цветут и пахнут!

Ты взял Измаил .Федя? - Нет, я такую штуку вообще не брал у шведского посла!  День десантника мог быть отмечен тем, что иностранные корабли успешно "профильтровались" через закрытый вроде бы "зерновой коридор", после отмены всех гарантий безопасности по зерновой сделке на Черном море.

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vb
valeri bolgov
Написано с юмором, жаль с ошибками.
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