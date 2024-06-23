Пушкинский суд Петербурга арестовал полицейского, который обиняется в получении взятки в размере 25 тысяч долларов США

В СИЗО оперуполномоченный проведёт два месяца Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу по 20 августа оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении взятки в размере 25 тысяч долларов США.
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