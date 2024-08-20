В Москве российского бойца освистали после его победы над таджиком. Что происходит с Москвой?

Татьянка Яцук

Это совсем уже чудовищно!... А всех этих свистунов с таджикскими флагами за шкварник и на проверку легальности нахождения в России- у них же ни ума, ни культуры- одни звериные инстинкты, они точно нам экономику поднимают, или уже не тихой сапой, а нагло и открыто разрушают страну, уничтожая славянскую идентичность, попирая христианские святыни, насилуя всё, что движется, тесня и гнобя коренное население??? Дума, чем ты думаешь, если до сей поры инородцы так вольготно себя чувствуют себя у нас дома?