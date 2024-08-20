Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Москве российского бойца освистали после его победы над таджиком. Что происходит с Москвой?

В Москве российского бойца освистали после его победы над таджиком. Что происходит с Москвой?

Avia.pro - СМИ Москва, город контрастов и парадоксов, где величественные кремлевские башни соседствуют с сияющими небоскребами Сити, а русская душа, похоже, уже давно уступила место безликим амбициям глобализма.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Это совсем уже чудовищно!... А всех этих свистунов с таджикскими флагами за шкварник и  на проверку легальности нахождения в России- у них же ни ума, ни культуры- одни звериные инстинкты, они точно нам экономику поднимают, или уже не тихой сапой, а нагло и открыто разрушают страну, уничтожая славянскую идентичность, попирая христианские святыни, насилуя всё, что движется, тесня и гнобя коренное население??? Дума, чем ты думаешь, если до сей поры инородцы так вольготно себя чувствуют себя у нас дома?
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5 час.
сергей отказ от доллара и срочно
Государственный народ один  народ а правящая власть другой и в этом ПРОБЛЕМА
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3 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Когда же власть услышит свой государствообразующий народ ?  НИКОГДА!!!  ПОКА У ВЛАСТИ СИДЯТ ТЕ, КТО ИМЕЕТ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО!!! ИМ НА НАС....НАПЛЕВАТЬ!!!
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3 час.

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