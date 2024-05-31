Нынешняя борьба за президентское кресло в США больше напоминает балаган с выездными цирковыми группами.
Угроза Трампа в адрес Путина и Си: Бомба на Россию и Китай
Комментарии
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W
Walery
Байден и его помощники и советники будут до последнего цепляться за власть - так как как только их выгонят из Белого Дома немедленно будут возбуждены уголовные дела - демократы это коррупция и воры!
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2 час.
николай николай
Проводить нужную для нас пропаганду , дабы они резали друг друга негры белых , белые негров . А мы как бы не причём . Подливая масло в огонь .
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1 час.
Леонид Руси
Это дикий запад с кавбоями.. И два претендента... просто пастухи... пасут коров... электорат... Они так и живут по моде, где кольт, хлыст и кий... главное, что должен держать в руках настоящий пастух. Ни одной мысли в голове этих двух придурков... Дебилоиды 100 процентные...
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1 час.
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