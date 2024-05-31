Угроза Трампа в адрес Путина и Си: Бомба на Россию и Китай

W Walery Байден и его помощники и советники будут до последнего цепляться за власть - так как как только их выгонят из Белого Дома немедленно будут возбуждены уголовные дела - демократы это коррупция и воры!

николай николай Проводить нужную для нас пропаганду , дабы они резали друг друга негры белых , белые негров . А мы как бы не причём . Подливая масло в огонь .