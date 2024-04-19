Не надо забывать, что именно французы охраняли Гитлера и его ставку! Именно французы!!!

Игорь Кузнецов

Была коалиция по борьбе с фашизмом, а теперь создали коалицию по защите фашизма на Украине. Так что праздновать? Антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году, где Франция была "гарантом" выполнения досрочных выборов в Раду и президента?