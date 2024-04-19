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Ответом на подлость Парижа должен быть полный «игнор» сомнительного юбилея

Ответом на подлость Парижа должен быть полный «игнор» сомнительного юбилея

Омерзительный, исполненный привычной европейской подлости, поступок совершили французы. Получив очередной «парад» своих «двухсотых» в Славянске и не имея ни возможности, ни драйва дать мужской ответ, французские власти сдержаться всё же не смогли.

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Комментарии
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Алина Белова
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11 час.
Владимир БВН
Не надо забывать, что именно французы охраняли Гитлера и его ставку! Именно французы!!!
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4 час.
Игорь Кузнецов
Была коалиция по борьбе с фашизмом, а теперь создали коалицию по защите фашизма на Украине. Так что праздновать? Антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году, где Франция была &quot;гарантом&quot; выполнения досрочных выборов в Раду и президента?
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2 час.

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