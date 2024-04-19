Омерзительный, исполненный привычной европейской подлости, поступок совершили французы. Получив очередной «парад» своих «двухсотых» в Славянске и не имея ни возможности, ни драйва дать мужской ответ, французские власти сдержаться всё же не смогли.
Ответом на подлость Парижа должен быть полный «игнор» сомнительного юбилея
Комментарии
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Алина Белова
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11 час.
Владимир БВН
Не надо забывать, что именно французы охраняли Гитлера и его ставку! Именно французы!!!
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4 час.
Игорь Кузнецов
Была коалиция по борьбе с фашизмом, а теперь создали коалицию по защите фашизма на Украине. Так что праздновать? Антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году, где Франция была "гарантом" выполнения досрочных выборов в Раду и президента?
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2 час.
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