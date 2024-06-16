Глава Luding Group Хачатурян: 80% алкогольного рынка в России занимает пиво

EV

Evgeni Velesik

А где вы видели здоровый образ жизни детей? В школу тащат рюкзаки пяти килограммовые! Целый день им втюхивают программу. Физкультура как соревнования, вас на время! А надо? Культуру надо прививать! Бег, любой, на лыжах тоже, это спорт, а не навыки физической культуры! Здоровое тело, правильное дыхание. А тут? Готов к труду и обороне! И самый главный бич школы, это отсутствие антиалкогольной и наркотической профилактики! Выходя из школы, сопляки достают из карманов электронные сигареты и дымят! А этот армянин, который призывает нас приучать расширять ассортимент и линейку! Да, пить спиртное это наука и культура, но, есть одно Но! Где брать деньги, например на Виски, которые в "ширпотребе" начинаются с 2000₽???