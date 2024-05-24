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Исследование: постоянный прием рыбьего жира повышает риск инсульта у здоровых людей

Исследование: постоянный прием рыбьего жира повышает риск инсульта у здоровых людей

Одна из самых популярных добавок, которую советуют для долгой и здоровой жизни, — это рыбий жир. Считается, что жирные кислоты омега-3, входящие в его состав, полезны для сосудов, разжижают кровь и помогают снизить уровень холестерина.

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