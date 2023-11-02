Силовики посетили азербайджанскую свадьбу, диаспора обиделась

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Прям неприкасаемые. Домой их дубиной не выгонишь.Я знаю таких. Поехали на СВО, но на родину свою в свой кишлак облезлый, да ни за что. Людьми себя почуяли а на родине в грязи ползали перед вышними.