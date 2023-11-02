# Чернильница Довольно любопытное событие произошло с Санкт-Петербурге, где наши доблестные силовики решили заняться выявлением нелегалов и прочих нехороших элементов прямо на пышной азербайджанской свадьбе.
Силовики посетили азербайджанскую свадьбу, диаспора обиделась
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Прям неприкасаемые. Домой их дубиной не выгонишь.Я знаю таких. Поехали на СВО, но на родину свою в свой кишлак облезлый, да ни за что. Людьми себя почуяли а на родине в грязи ползали перед вышними.
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18 час.
АЧ
Андрей Чернышев
О законах вспомнили. Езжайте в Турцию, Дубай, вам там понравятся законы.
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4 час.
W
Walery
Да, уже пора переходить к новым принятым в мире образованиям - все "диаспоры" преобразовать и согнать их в гетто!
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3 час.
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