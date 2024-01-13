Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • MamZelya tanewshka
    такое убожество? и что же в нём красивого?! право, жаль такую изящную чашку в бомж-пакет сервироватьЗачем я режу паке...
  • Елена Хараничева
    А я из пакетов коврик связала. (Основа-сетка)Зачем я режу паке...
  • евгений ланцов
    Молодец, красивоЗачем я режу паке...

Полезный декор своими руками — 12 необычных вещиц для дома!

Полезный декор своими руками — 12 необычных вещиц для дома!

Хотите дать вторую жизнь вещам, да так, чтоб «новые» предметы еще и пользу приносили? Вашему вниманию 12 идей! Украшение стены Прочитанные и более не нужные журналы, состоящие из глянцевых страниц, могут превратиться… в креативные настенные панно! В качестве основы для наклеивания квадратиков или бумажных трубочек — бумага или холст, натянутые на подрамник.

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