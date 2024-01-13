Полезный декор своими руками — 12 необычных вещиц для дома!

Хотите дать вторую жизнь вещам, да так, чтоб «новые» предметы еще и пользу приносили? Вашему вниманию 12 идей! Украшение стены Прочитанные и более не нужные журналы, состоящие из глянцевых страниц, могут превратиться… в креативные настенные панно! В качестве основы для наклеивания квадратиков или бумажных трубочек — бумага или холст, натянутые на подрамник.